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تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر

07:28 م الخميس 05 يونيو 2025
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كتب - محمد القرش:

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الزمالك في إطار نهائي كأس مصر.

ويلتقي بيراميدز مع الزمالك في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في إطار نهائي البطولة الأقدم في تاريخ كرة القدم المصرية.

تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل.

خط الهجوم: مروان حمدي.

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.

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الزمالك بيراميدز كأس مصر تشكيل بيراميدز نهائي كأس مصر إبراهيم عادل
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