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"بعد أنباء مفاوضات الأهلى".. مصطفى محمد يساند الزمالك أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

07:21 م الخميس 05 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

حرص مصطفى محمد، مهاجم الزمالك السابق والمحترف في صفوف نانت الفرنسي، على التواجد في مدرجات ستاد القاهرة الدولي، مساء اليوم الخميس، لمؤازرة الفارس الأبيض خلال المواجهة الحاسمة أمام بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

وجاءت زيارة مصطفى محمد حرصاً منه على تقديم الدعم المعنوي لناديه السابق في مباراته المصيرية أمام بيراميدز، والتي ستقام في الثامنة والنصف مساءً على أرضية ستاد القاهرة.

وكانت الأيام الماضية شهدت دخول الأهلى في مفاوضات جادة مع مصطفي محمد، لضمه خلال الفترة المقبلة من أجل تدعيم صفوف الأحمر قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، إلا أن مسؤولي الأحمر لم ينجحوا في إنهاء الاتفاق.

وفي سياق متصل، يخوض الفريق الكروي بنادي بيراميدز المواجهة مرتدياً الشورت الأسود البديل، والقميص الأبيض نظراً لتعارض لون الشورت مع المنافس.

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مصطفي محمد الزمالك بيراميدز كأس مصر
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