"مرحبا بعودتك".. الأهلي يعلن رابع صفقاته الصيفية قبل كأس العالم

كتب - محمد القرش:

أعلن النادي الأهلي ضم اللاعب أحمد رمضان الشهر بـ "بيكهام" إلى الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لخوض كأس العالم للأندية 2025.

وكانت صفقة بيكهام الرابعة التي يعلن عنها المارد الأحمر، بعد الحارس محمد سيحا ومحمد علي بن رمضان، بالإضافة إلى محمود حسن تريزيجيه.

وسبق أن لعب أحمد رمضان في قطاع ناشئين النادي الأهلي قبل أن يرحل في موسم 2015/16، وعاد مرة أخرى في موسم 2020/21 ورحل بعدها بموسمين منتقلا إلى سموحة.

وشارك بيكهام مع سيراميكا في 91 مباراة "7.859 ألف دقيقة" بجميع المسابقات، ساهم خلالهم في 6 أهداف (سجل 3 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة).

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