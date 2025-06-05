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"قبل مباراة اليوم".. ماذا قدم الزمالك وبيراميدز خلال النسخة الحالية ببطولة كأس مصر؟

07:10 م الخميس 05 يونيو 2025
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    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 6 صورة
    الزمالك وبيراميدز
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كتب - يوسف محمد:

تفصلنا دقائق قليلة عن انطلاق مباراة نهائي كأس مصر، بين فريقي الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامته على ستاد "القاهرة الدولي" اليوم.

وتقام مباراة بيراميدز أمام نظيره الزمالك اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

ويدخل بيراميدز اللقاء، بدفعة معنوية كبيرة بعدما حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه، يوم الأحد الماضي بعد الفوز على حساب فريق صن داونز الجنوب أفريقي.

وكان نادي الزمالك، تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، في نصف نهائي البطولة بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، فيما تمكن فريق بيراميدز من تخطي فريق البنك الأهلي برباعية نظيفة في نصف النهائي.

ماذا قدم الزمالك وبيراميدز خلال النسخة الحالية ببطولة كأس مصر قبل مباراة اليوم؟

وخاض نادي الزمالك، خلال النسخة الحالية من بطولة كأس مصر 4 مباريات أمام كلا من، أبو قير للأسمدة، مودرن سبورت، سموحة وسيراميكا كليوباترا، نجح في تحقيق الفوز في الأربع مباريات.

وفي المقابل خاص بيراميدز نفس العدد من المباريات خلال النسخة الحالية من البطولة، أمام المنصورة، المقاولون العرب، إنبي والبنك الأهلي وحقق الفوز في كافة المباريات أيضًا.

وسجل لاعبو نادي الزمالك خلال النسخة الحالية من البطولة 10 أهداف، فيما استقبلت شباكهم 4 أهداف في البطولة.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق بيراميدز من تسجيل 11 هدفا طوال البطولة، فيما استقبلت شباكه هدف واحد فقط.

ويذكر أن نادي بيراميدز، يدخل مباراة الزمالك اليوم وهو يأمل في الحفاظ على لقب كأس مصر، باعتباره حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعد الفوز على زد في النهائي.

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كأس مصر بطولة كأس مصر مباراة الزمالك وبيراميدز أرقام الزمالك وبيراميدز في النسخة الحالية
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