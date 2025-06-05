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بيراميدز يضع نجمة أفريقيا قبل صدام الزمالك الليلة

07:06 م الخميس 05 يونيو 2025
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    بيراميدز يضع نجمة أفريقيا على قميصه 1
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كتب - نهى خورشيد

وضع نادي بيراميدز النجمة الأفريقية الأولى على قميصه، وذلك قبل مواجهته المرتقبة أمام الزمالك، مساء اليوم، في نهائي بطولة كأس مصر.

ويخوض بيراميدز المباراة التي تنطلق في تمام الثامنة والنصف مساءً على استاد القاهرة الدولي، بمعنويات مرتفعة بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي في نهائي البطولة القارية.

بيراميدز يضع نجمة أفريقيا على قميصه 1بيراميدز يضع نجمة أفريقيا على قميصه

وفي سياق آخر، أنهى الفريق الأول لكرة القدم بيراميدز منافسات الموسم المنقضي من مسابقة الدوري المصري الممتاز، في المركز الثاني برصيد 56 نقطة.

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