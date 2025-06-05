كتب - محمد القرش:

نشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك صور من داخل غرفة ملابس الفريق الأول لكرة القدم، استعدادا لمواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف على ملعب ستاد القاهرة.

وعلى الجانب الآخر، فاز بيراميدز على البنك الأهلي برباعية دون رد على ستاد الدفاع الجوي "30 يونيو".

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