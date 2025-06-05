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بعثة النادي الأهلي تصل إلى أمريكا استعدادا للمشاركة في كأس العالم للأندية

06:24 م الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 24 صورة
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكيةبعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
  • عرض 24 صورة
    بعثة الأهلي في الولايات المتحدة الأمريكية
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كتب - يوسف محمد:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منذ قليل، إلى مدينة ميامي الأمريكية، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من 15 يونيو الجاري، حتى 13 يوليو المقبل 2025.

وكانت بعثة النادي الأهلي، غادرت مطار القاهرة الدولي مساء أمس الأربعاء، قبل أن يمر ترانزيت في دبي، ثم استكمل رحلته إلى الولايات المتحدة الأمريكية والتي وصلها منذ قليل.

ويلعب المارد الأحمر، في المجموعة الأولى ببطولة كأس العالم للأندية، رفقة كلا من: "إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي".

ويخوض المارد الأحمر المباراة الافتتاحية في البطولة أمام نظيره إنتر ميامي الأمريكي، يوم 15 يونيو الجاري على ملعب "هارد روك" بمدينة ميامي الأمريكية.

ويذكر أن النادي الأهلي، سيخوض مباراة ودية أمام نظيره باتشوكا المكسيكي، يوم 9 يونيو الجاري في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل، قبل عدة أيام من انطلاق البطولة.

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