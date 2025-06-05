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"يسير عكس التيار".. حازم إمام يعلق على فوز بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

05:53 م الخميس 05 يونيو 2025
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    احتفلات بيراميدز وسط علم فلسطين (6)
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كتب - يوسف محمد:

حرص حازم إمام عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، على تهنئة فريق بيراميدز عقب تتويجه ببطولة دوري أبطال أفريقيا، في النسخة الأخيرة 2024-2025.

وقال إمام في تصريحات، عبر راديو "أون سبورت": "أهنئ فريق بيراميدز بحصد لقب دوري أبطال أفريقيا، فهو فريق محترم للغاية، نجح في حصد لقب دوري الأبطال عقب 7 سنوات من تكوينه".

وأضاف: "بيراميدز هو أفضل فريق كان يلعب كرة قدم في مصر على مدار الموسم، كان قريب جدا من التتويج بلقب الدوري المصري، لكنه تلقى هزيمتين مفاجئتين قبل نهاية المسابقة".

وتابع: "بيراميدز على الورق يمكنه أن يحقق الفوز بكأس مصر، ولكن الزمالك أيضًا يتمتع بجماهيرية وشعبية كبيرة قد تساعده على الفوز".

وأكمل: "بيراميدز يسير عكس تيار الكرة المصرية، خاصة وأنه لا يمتلك أي شعبية أو جماهيرية".

واختتم إمام تصريحاته: "الزمالك يمر بفترة صعبة وليس في أفض ل حالاته، لكنه يظل الزمالك على الرغم من كل الأزمات والمشاكل التي يمر بها".

ويذكر أن نادي الزمالك يستعد لملاقاة نظيره بيراميدز اليوم، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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