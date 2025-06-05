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تعديل مفاجئ على زي الزمالك في مواجهة بيراميدز بنهائي الكأس

05:34 م الخميس 05 يونيو 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يرتدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الشورت البديل باللون الأسود في مواجهة بيراميدز المقرر لها اليوم الخميس في نهائي كأس مصر.

جاء قرار ارتداء فريق الزمالك للشورت البديل بسبب تعارض لونه مع الشورت الذي سيرتديه المنافس باللون الأبيض، وفقا للاجتماع الفني الذي تم انعقاده اليوم.

ويرتدي الزمالك قميصه الأساسي باللون الأبيض، في حين سيرتدي فريق بيراميدز قميصه باللون السماوي، الذي يظهر به دائما.

ويلتقي الزمالك مع بيراميدز في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر، بحضور 30 ألف مشجع بالتساوي بين الفريقين كل فريق 15 ألف مشجع، ونفدت الذاكر بالكامل.

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