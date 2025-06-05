العدل: كنت مؤيدا لقرار الخطيب في الانسحاب أمام الزمالك لهذا السبب

كتب- محمد خيري:

أكد الكاتب محمد العدل، أن مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي كان وراء خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا بأنه لم يكن حزينًا على الإطلاق لفوز بيراميدز بلقب البطولة القارية مؤخرًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "النهار" لبرنامج "بلس 90": "كنت مؤيد لجميع قرارات مجلس الأهلي منها قرار الانسحاب من لقاء الزمالك، لولا عدم خوض اللقاء كان التحكيم سيظل سيئًا، الحكام في نهاية الدوري كانوا جيدين ولذلك الأهلي فاز بالدوري المصري في النهاية.. ومنذ تشجيعي للأهلي لم أهاجم أي شخص في المنظومة مطلقًا".

وأضاف: "كولر من أسباب الخروج من قارة إفريقيا، ولست حزينًا لفوز بيراميدز باللقب مطلقا، وهو أفضل أن يفوز بها نادي صنداونز، والأهلي ارتكب خطأ إداري في عقد المدرب السويسري وهو أمر غريب على منظومة الأهلي.. خصوصا الإدارة القانونية وإدارة التعاقدات".

وتابع: "الأهلي دائم المنافسة على كل البطولات، وبيراميدز دخل مكان الزمالك في المنافسة مع القلعة الحمراء في العديد من البطولات خلال السنوات الماضية".

وأشار إلى أن الزمالك كان أمام فرصة ذهبية لتحقيق استفادة مالية من بيع زيزو مقابل 6 مليون دولار، وكان الأفضل الحصول على المال من أجل حل المشكلات التي كان يعاني منها.

وتابع أن مجلس الأهلي لا يتأثر مطلقا بالسوشيال ميديا، ولم تعجبني تصريحات هاني شكري عضو مجلس الزمالك مع أحد مسئولي بيراميدز، ارى ان ما حدث تجاوز غير مقبول، انا اتمنى الزمالك يفوز بكأس مصر، لأنه نادي جماهيري يحتاج للفوز بالبطولة.

وأختتم تصريحاته: "في حالة إتمام صفقة زيزو سيكون إضافة للنادي الأهلي، وتظل صفقة ضم إمام عاشور هي الأهم خلال السنوات الأخيرة، كما أن ضم تريزيجيه شئ رائع لتدعيم صفوف الفريق".