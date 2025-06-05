بيراميدز يقطع الطريق مبكرا ويجدد عقود الثلاثي رسميا

كتب- مصراوي:

كشف مصدر مطلع، تجديد نادي بيراميدز، عقود ثلاثي الفريق الأول، خلال الساعات القليلة الماضية.

وأوضح المصدر، أن نادي بيراميدز قام بتمديد عقود الكونغولي فيستون ماييلي، والثنائي المغربي وليد الكارتي ومحمد الشيبي.

وأضاف المصدر، أن نادي بيراميدز قام بتسجيل عقود اللاعبين الثلاثة في اتحاد الكرة، بشكل رسمي، تمهيدا للإعلان الرسمي في الفترة المقبلة.

وجاء ذلك من النادي السماوي، بعد الإنجاز التاريخي، الذي حققه مؤخرا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا قبل أيام، بعد تغلبه على فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وعلى جانب أخر يستعد فريق بيراميدز لمواجهة الزمالك في الثامنة مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي.