كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار كل محبي ومتابعي كرة القدم المصرية مساء اليوم الخميس، إلى ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي اليوم الخميس، مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى نادي الزمالك خلال مباراة اليوم، إلى تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، لرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 29 لقبا، فيما يطمح فريق بيراميدز إلى الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويعد فريق بيراميدز، هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره زد في نهائي النسخة الماضية، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويأتي الأهلي في صدارة قائمة الفرق الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر، برصيد 39 لقبا وفي المركز الثاني نادي الزمالك برصيد 28 لقبا.

قائمة الأندية المتوجة بكأس مصر

1- الأهلي، 39 لقبا

2- الزمالك، 28 لقبا

3- الاتحاد السكندري، 6 ألقاب

4- الترسانة، 6 ألقاب

5- المقاولون العرب، 3 مرات

6- إنبي، لقبين

7- الإسماعيلي، لقبين

8- الأوليمبي، لقبين

9- حرس الحدود، لقبين

10 - الترام، لقب وحيد

11- المصري البورسعيدي، لقب وحيد

12- القناة، لقب وحيد

13- بيراميدز، لقب وحيد.

وبالعودة إلى تاريخ البطولة، فإننا نجد أن الزمالك هو أول فريق تمكن من حصد لقب كأس مصر، حينما حقق الفوز على حساب الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في عام 1921.

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