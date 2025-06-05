مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر

بيراميدز

- -
20:30

الزمالك

دوري الأمم الأوروبية

إسبانيا

- -
22:00

فرنسا

تصفيات كأس العالم-آسيا

أستراليا

1 0
14:10

اليــــابان

تصفيات كأس العالم-آسيا

البـــحرين

- -
19:00

السعودية

تصفيات كأس العالم-آسيا

الكويت

- -
21:15

فلسطين

تصفيات كأس العالم-آسيا

العراق

- -
21:15

كوريا الجنوبية

جميع المباريات

إعلان

"الزمالك الأول والأهلي الأكثر".. قائمة الأندية المتوجة ببطولة كأس مصر

03:56 م الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    نادي الزمالك
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري (12)_12
  • عرض 13 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    الأهلي يتوج بطلا لكأس مصر
  • عرض 13 صورة
    الأهلي بطلاً لكأس مصر
  • عرض 13 صورة
    الزمالك يتوج بطلا لكأس مصر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

تتجه أنظار كل محبي ومتابعي كرة القدم المصرية مساء اليوم الخميس، إلى ستاد القاهرة الدولي، لمتابعة مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز.

ويستضيف ستاد القاهرة الدولي اليوم الخميس، مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى نادي الزمالك خلال مباراة اليوم، إلى تحقيق الفوز على حساب نظيره بيراميدز، لرفع عدد ألقابه في البطولة إلى 29 لقبا، فيما يطمح فريق بيراميدز إلى الحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي.

ويعد فريق بيراميدز، هو حامل لقب النسخة الماضية من البطولة، بعدما حقق الفوز على حساب نظيره زد في نهائي النسخة الماضية، بنتيجة هدف دون مقابل.

ويأتي الأهلي في صدارة قائمة الفرق الأكثر تتويجا بلقب كأس مصر، برصيد 39 لقبا وفي المركز الثاني نادي الزمالك برصيد 28 لقبا.

قائمة الأندية المتوجة بكأس مصر

1- الأهلي، 39 لقبا

2- الزمالك، 28 لقبا

3- الاتحاد السكندري، 6 ألقاب

4- الترسانة، 6 ألقاب

5- المقاولون العرب، 3 مرات

6- إنبي، لقبين

7- الإسماعيلي، لقبين

8- الأوليمبي، لقبين

9- حرس الحدود، لقبين

10 - الترام، لقب وحيد

11- المصري البورسعيدي، لقب وحيد

12- القناة، لقب وحيد

13- بيراميدز، لقب وحيد.

وبالعودة إلى تاريخ البطولة، فإننا نجد أن الزمالك هو أول فريق تمكن من حصد لقب كأس مصر، حينما حقق الفوز على حساب الاتحاد السكندري بخماسية نظيفة في عام 1921.

أقرأ أيضًا:

"يجب أن يكون بطلًا دائمًا".. كوفي يوجه رسالة للزمالك قبل نهائي الكأس

"تفوق أبيض وبن شرقي الهداف".. تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل مباراة اليوم

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك وبيراميدز نهائي كأس مصر موعد مباراة نهائي كأس مصر قائمة الفرق المتوجة بكأس مصر مباراة الزمالك وبيراميدز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

دليلك الشرعي عن الأضحية.. أهم 57 سؤالاً وإجابة شرعية من الإفتاء المصرية
بث مباشر.. الحجاج يتوافدون على عرفات.. وأفضل الدعاء اليوم
المحليات وتداول المعلومات.. الجلاد يكشف عن أهم القوانين التي نحتاج إليها
بمشاركة الأهلي.. كيف يمكنك مشاهدة مباريات كأس العالم للأندية بالمجان؟