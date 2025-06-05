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"يجب أن يكون بطلًا دائمًا".. كوفي يوجه رسالة للزمالك قبل نهائي الكأس

03:44 م الخميس 05 يونيو 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

وجّه البوركيني محمد كوفي، نجم نادي الزمالك السابق، رسالة دعم إلى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي وجماهيره، قبل مواجهة بيراميدز في نهائي بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر، بحضور 30 ألف مشجع، مقسمة بين الفريقين.

وقال كوفي في رسالته عبر برنامج "زملكاوي" على قناة نادي الزمالك: "أتمنى التوفيق لنادي الزمالك، لجهازه الفني ولاعبيه، في تحقيق لقب كأس مصر، وإسعاد جماهيره العظيمة".

وأضاف: "جماهير نادي الزمالك تستحق هذا اللقب، فهم السند الحقيقي والداعم الأول للفريق في كل الظروف".

وشدد كوفي على أهمية وحدة الصف داخل الفريق الأبيض، قائلاً: "على لاعبي الزمالك أن يكونوا على قلب رجل واحد داخل الملعب، فالاتحاد هو مفتاح الفوز في المباريات الكبرى".

واختتم كوفي رسالته: "هذا هو نادي الزمالك.. يجب أن يكون بطلًا دائمًا".

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