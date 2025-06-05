كتب - يوسف محمد:

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره نادي بيراميدز اليوم، في إطار منافسات نهائي بطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024-2025.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

وكان نادي الزمالك تمكن من الصعود إلى نهائي البطولة، عقب الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد في نصف النهائي، فيما حقق فريق بيراميدز الفوز على حساب البنك الأهلي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل في الدور ذاته.

تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز

وتعد هذه هى المواجهة رقم 23 التي تجمع بين الفريقين معا، حيث سبق أن تواجها معا في 22 مباراة من قبل في مختلف البطولات.

وخلال 22 مباراة سابقة جمعت بين الفريقين، تمكن نادي الزمالك من تحقيق الفوز في 13 مباراة، تلقى الهزيمة في 4 مباريات وحضر التعادل بينهما في 6 لقاءات.

ونجح لاعبو نادي الزمالك في تسجيل 47 هدفا في شباك بيراميدز، فيما تلقت شباكهم 33 هدفا.

ويتصدر النجم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، قائمة الهدافين التاريخيين لمواجهات الفريقين معا برصيد 4 أهداف.

وعلى صعيد مواجهات الفريقين معا في كأس مصر، فقد تواجها معا من قبل في 3 لقاءات، تمكن خلالهم الزمالك من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في لقاء وحيد.

وسجل لاعبو الزمالك 14 هدفا في شباك فريق بيراميدز، في المواجهات التي جمعت بينهما في بطولة كأس مصر، فيما تلقت شباكهم 11 هدفا.

ويذكر أن آخر مواجهة جمعت بين الفريقين، كانت مباراة الدور الثاني من الدوري المصري الموسم المنقضي 2024-2025، الذي انتهت لصالح بيراميدز بهدف دون مقابل.

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