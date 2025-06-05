تردد القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

كتب- محمد خيري:

عشاق كرة القدم المصرية، على موعد اليوم الخميس، مع ختام الموسم الرياضي 2024\2025، بمباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك ونظيره بيراميدز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة والنصف مساء اليوم الأحد، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر، بحضور 30 ألف مشجع، مقسمة بين الفريقين.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

وينتظر الجماهير المصرية بمختلف انتماءاتهم، وتحديدا الجماهير البيضاء، مشاهدة مباراة قوية بين الفريقين، على التردد المفتوح لقناة أون تايم سبورتس 1.

ونجح فريق بيراميدز مؤخرا، في تحقيق إنجاز تاريخي، بالفوز بدوري أبطال أفريقيا، لأول مرة، على حساب صندونز الجنوب أفريقيا، والتأهل لكأس العالم 2029، ويبحث عن تحقيق اللقب الثاني هذا الموسم.

بينما يأمل فريق الزمالك، في الخروج من هذا الموسم بتحقيق بطولة، بعدما فقط لقبي الدوري المصري، وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

تردد القناة الناقلة لمباراة نهائي الكأس

وتقرر أن تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز، في نهائي كأس مصر، عن الثامنة والنصف مساء اليوم، عبر قناة أون تايم سبورتس، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

ويمكن مشاهدة مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز عبر تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

-القمر الصناعي: نايل سات

-التردد: 10853

-معامل الترميز: 27500

-الاستقطاب: أفقي

-معامل تصحيح الخطأ 5/6

-الدرجة 7.3 غرب