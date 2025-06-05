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عودة إبراهيم عادل وغياب مؤثر.. بيراميدز يواجه الزمالك بالقوة الضاربة

01:07 م الخميس 05 يونيو 2025

فريق بيراميدز

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كتب- محمد خيري:

يحل بيراميدز ضيفا على الزمالك في الثامنة والنصف من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي في نهائي كأس مصر.

ويدخل فريق بيراميدز، المباراة بمعنويات مرتفعة، عقب التتويج الأخير ببطولة دوري أبطال أفريقيا، للمرة الأولى في تاريخه، على حساب صنداونز الجنوب أفريقي.

ويتسلح فريق بيراميدز بالقوة الضاربة، حيث يعود إبراهيم عادل للتشكيل الأساسي، ومعه مصطفى فتحي بعد شفائه من الإصابة، بينما يغيب فيسون ماييلي هداف الفريق، بسبب تواجده مع منتخب بلاده.

وجاء التشكيل المتوقع لبيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

الدفاع: محمود مرعي - علي جبر - محمد حمدي- محمد الشيبي.

الوسط: وليد الكرتي - بلاتي توريه - مهند لاشين.

الهجوم: إبراهيم عادل - مصطفي فتحي - مروان حمدي.

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