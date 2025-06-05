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العودة للزمالك أو الاستمرار.. رئيس البنك الأهلي يكشف لمصراوي مصير نيمار

12:51 م الخميس 05 يونيو 2025

سيد عبدالله نيمار يتحدث عن انتقال إمام للأهلي

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كتبت-هند عواد:

أجل أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، حسم مصير سيد عبدالله نيمار لاعب الفريق الأول لكرة القدم المعار من الزمالك، حتى نهاية الموسم.

وقال أشرف نصار في تصريح خاصة لمصراوي: "سنحسم موقف نيمار بعد نهائي كأس عاصمة مصر، سواء بعودته إلى الزمالك بعد انتهاء الإعارة أو استمراره معنا".

وانضم سيد نيمار إلى البنك الأهلي في أكتوبر 2024، على سبيل الإعارة من الزمالك حتى نهاية الموسم الحالي، وخاض اللاعب 11 مباراة مع البنك، ساهم خلالها في هدفين.

ووضع البنك الأهلي قدما في نهائي كأس عاصمة مصر، بعد الفوز على إنبي بنتيجة 2-1، في إطار منافسات نصف نهائي البطولة.

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