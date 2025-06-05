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نجم الأهلي السابق: نهائي كأس مصر محسوم بنسبة 60%؜ لبيراميدز

12:04 م الخميس 05 يونيو 2025

الزمالك وبيراميدز

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كتب- محمد خيري:

تحدث هشام حنفي نجم الأهلي السابق، عن نهائي بطولة كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر لها اليوم الخميس في الثامنة والنصف مساء.

وقال هشام حنفي خلال تواجده ضيفًا على برنامج ستاد المحور: "معنويا وفنيا كفة بيراميدز الأرجح أمام الزمالك في نهائي كأس مصر".

وأضاف: "بيراميدز مازال لديه أمل في التتويج ببطولة الدوري المصري ويسعى للخروج بثلاثية تاريخية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وتابع: "الزمالك هدفه الخروج من الموسم ببطولة ووجود الجماهير سيكون في صالح الفارس الأبيض بشكل كبير".

وشدد: "الزمالك يفتقد للتشكيلة المناسبة عكس بيراميدز الذي يمر بحالة جيدة على المستوى الفني وثبات التشكيل، بالإضافة إلى معنوياته المرتفعة بعد التتويج بدوري الأبطال".

وواصل: "بيراميدز خلق حالة جيدة وبدأ يكتسب محبين وداعمين بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا وهذا أمر جيد، ومن وجهة نظري اللقب محسوم لصالحه بنسبة 60%".

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