خلاف وحيد وخطة دفاعية.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز، اليوم الخميس في نهائي بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر.

ووضع الرمادي اللمسات النهائية، على خطة الفريق الأبيض المناسبة لمواجهة بيراميدز، خلال المران الختامي أمس الأربعاء.

وشهد المران استقرار الرمادي على عودة دونجا في وسط الملعب بجانب عبدالله السعيد ومحمد شحاتة، بينما يتواجد في الهجوم التونسي سيف الجزيري، وخلاف وحيد على الدفع بسيف جعفر أو ناصر ماهر من البداية.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمود الونش - حسام عبد المجيد - عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عبدالله السعيد - محمد شحاتة - سيف جعفر (ناصر ماهر).

الهجوم: مصطفى شلبي وسيف الدين الجزيري.