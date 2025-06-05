12 ألفا ويتساوى بسيراميكا.. كيف يخسر الزمالك تسويقيا من رحيل زيزو؟

كتبت-هند عواد:

مع صافرة نهاية مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، مساء اليوم الخميس، يصبح أحمد سيد زيزو نجم الأول لاعبا حرا، ويحق له التوقيع لأي ناد. وهو ما سيتسبب في خسارة تسويقية كبيرة للقلعة البيضاء.

وأبلغ الاتحاد المصري لكرة القدم الزمالك في خطاب رسمي، بانتهاء موسم 2024-2025 اليوم الخميس 5 يونيو، خاصة وأن الأبيض استفسر عن الأمر، لتحديد موعد رحيل زيزو، مشيرا إلى أن الموسم ينتهي يوم 12 يونيو الحالي، بمباراة نهائي كأس عاصمة مصر.

وأكد رد اتحاد الكرة على الزمالك، أحقية أي لاعب (بينهم زيزو)، الانتقال إلى نادٍ آخر بشكل قانوني، مساء اليوم الخميس، مع نهاية تعاقده ونهاية الموسم.

ماذا يخسر الزمالك من رحيل زيزو؟

مع رحيل زيزو عن صفوف الزمالك، مساء اليوم الخميس، يخسر الأبيض أحد أهم نجوم الفريق، بعدما قضى مع الفريق ما يقرب من 6 سنوات (انضم يناير 2019).

ولعب زيزو 31 مباراة مع الزمالك بمختلف البطولات في الموسم الحالي، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 8 آخرين.

وبخلاف الناحية الفنية لزيزو مع الزمالك، يخسر الأخير من الناحية التسويقية برحيل اللاعب، إذ أن القيمة التسويقية للزمالك تبلغ 15.65 مليون يورو، في المركز الثالث خلف الأهلي وبيراميدز.

وبرحيل زيزو (قيمته التسويقية 4 مليون يورو)، تصبح القيمة التسويقية للزمالك 11.65 مليون يورو، ليبقى في المركز الثالث لكن بفارق 12 ألف يورو عن سيراميكا كليوباترا في المركز الرابع.

وأنهى زيزو اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إلى الفريق بنهاية الموسم الحالي، في صفقة انتقال حر، وهكذا ترتفع القيمة التسويقية للأحمر من 44.95 مليون يورو لـ48.95 مليون يورو.

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