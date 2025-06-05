نجم الأهلي الحالي.. من هو هداف مواجهات الزمالك وبيراميدز بكأس مصر؟

كتبت-هند عواد:

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره بيراميدز، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، في إطار منافسات نهائي كأس مصر.

ويبحث الزمالك عن أولى بطولاته في الموسم الحالي 2024-2025، فيما يسعى بيراميدز لحصد ثاني ألقابه، بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا.

تاريخ مواجهات الزمالك و بيراميدز

التقى الزمالك وبيراميدز، في 3 مباريات ضمن منافسات كأس مصر، وفاز الأبيض في مباراتين وخسر لقاء وحيد كان في نصف نهائي موسم 2021-2022.

وجاءت مواجهات الزمالك وبيراميدز في كأس مصر كالآتي:

نهائي 2018-2019: فاز الزمالك على بيراميدز بنتيجة 3-0

نصف نهائي 2021-2022: فاز بيراميدز بركلات الترجيح 5-4

نصف نهائي 2022-2023: فاز الزمالك بركلات الترجيح 7-6

هدافو مواجهات الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

يتصدر أشرف بن شرقي لاعب الزمالك السابق والأهلي الحالي، قائمة هدافي مباريات الزمالك وبيراميدز في كأس مصر، بهدفين، يليه كل من مصطفى فتحي لاعب بيراميدز وناصر منسي لاعب الزمالك وفيستون مايلي لاعب بيراميدز، بهدف وحيد لكل لاعب.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة