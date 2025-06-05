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خلق شخصية لنفسه.. لاعب الأهلي السابق يتوقع الفائز في لقاء الزمالك وبيراميدز

10:41 ص الخميس 05 يونيو 2025
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    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
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    الزمالك وبيراميدز
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كتبت-هند عواد:

علق هشام حنفي لاعب الأهلي السابق، على مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، المقرر لها في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس.

وقال حنفي في تصريحات عبر برنامج "ستاد المحور": "معنويا وفنيا كفة بيراميدز الأرجح أمام الزمالك في نهائي كأس مصر، بيراميدز ما زال لديه أمل في التتويج ببطولة الدوري المصري ويسعى للخروج بثلاثية تاريخية بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا".

وأضاف: "الزمالك هدفه الخروج من الموسم ببطولة ووجود الجماهير سيكون في صالح الفارس الأبيض بشكل كبير، لكنه يفتقد التشكيلة المناسبة عكس بيراميدز، الذي يمر بحالة جدية فنيا وثبات التشكيل، إضافة إلى المعنويات المرتفعة بعد أفريقيا".

واختتم حنفي: "بيراميدز خلق حالة جيدة وبدأ يكتسب محبين وداعمين بعد التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا وهذا أمر جيد، لمباراة ستكون 60%؜ بيراميدز و40% زمالك، والسماوي أصبح يلعب أمام الجماهير دون خوف وخلق شخصية لنفسه، الأمور صعبة على الأبيض، إلا لو حالفه التوفيق".

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