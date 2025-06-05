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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقناة الناقلة

09:53 ص الخميس 05 يونيو 2025

الزمالك ضد بيراميدز

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كتبت-هند عواد:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة بيراميدز بطل دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الخميس، في نهائي كأس مصر.

ويدخل بيراميدز مباراة النهائي بمعنويات مرتفعة وبحثا عن ثاني ألقابه في الموسم والثالثة عبر التاريخ، بعد التتويج بدوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في تاريخه.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

تقام مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات نهائي كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، على قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري للبطولة والبطولات المحلية.

وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، فيما تأهل بيراميدز يعد الفوز على البنك الأهلي برباعية نظيفة.

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الزمالك بيراميدز نهائي كأس مصر
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