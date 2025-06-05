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قبل صدام الليلة.. مشوار الزمالك في بطولة كأس مصر وصولًا للنهائي

07:33 ص الخميس 05 يونيو 2025
  • عرض 16 صورة
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 16 صورة
    مباراة الزمالك وبيراميدز
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كتب - محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لخوض مباراة نهائي كأس مصر مساء اليوم الخميس، وذلك حين يلتقي مع نظيره بيراميدز علي ستاد القاهرة الدولي، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين.

ونجح الزمالك في الوصول إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بالموسم الحالي بعد مشوار في الأدوار الإقصائية، وصولًا للمباراة النهائية، وهو ما سنعرضه في السطور التالية.

محطات الزمالك في بطولة كأس مصر وصولا إلى النهائي:

دور الـ32: بدأ الزمالك مشواره في البطولة بفوز مريح على فريق أبو قير للأسمدة بنتيجة (2-0)، ليضع قدمه الأولى بثقة في الأدوار التالية.

دور الـ16: واجه الزمالك تحديًا حقيقيًا أمام فريق مودرن سبورت، حيث امتدت المباراة إلى الوقت الإضافي بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل، قبل أن يحسم الفريق اللقاء لصالحه بنتيجة (2-1) بصعوبة.

ربع النهائي: في مواجهة مثيرة أمام سموحة، قدم الزمالك واحدة من أفضل مبارياته في البطولة، حيث تمكن من الفوز بنتيجة (4-2) في مباراة مفتوحة شهدت غزارة تهديفية وتألقًا هجوميًا لافتًا من لاعبي الفريق.

نصف النهائي: ضرب الزمالك موعدًا مع النهائي بعد فوزه على سيراميكا كليوباترا بنتيجة (2-1)، في مباراة حماسية شهدت ندية كبيرة، لكن خبرة الزمالك حسمت الموقف في النهاية، ليؤمن الفريق مقعده في النهائي المنتظر أمام بيراميدز.

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