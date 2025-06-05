مشوار بيراميدز في بطولة كأس مصر قبل صدام الزمالك الليلة

كتب - محمد عبدالهادي:

يخوض فريق بيراميدز مساء اليوم الخميس، مواجهة من العيار الثقيل عندما يلتقي مع نظيره الزمالك على ستاد القاهرة الدولي، في نهائي كأس مصر للنسخة الجارية.

وقدم بيراميدز مشوارًا ثابتًا في بطولة كأس مصر وصولا للمباراة النهائية، وهو ما سنعرضه في السطور التالية:

أبرز محطات بيراميدز في طريقه إلى المباراة النهائية:

دور الـ32: استهل بيراميدز مشواره في البطولة بانتصار مريح على فريق المنصورة بثلاثية نظيفة (3-0).

دور الـ16: واصل الفريق عروضه القوية وتمكن من الفوز على المقاولون العرب بنتيجة (2-0).

ربع النهائي: في مواجهة صعبة نسبيًا أمام فريق إنبي، حسم فريق بيراميدز اللقاء لصالحه بنتيجة (2-1)، ليعبر إلى نصف النهائي.

نصف النهائي: أطلق بيراميدز إنذارًا جديًا لمنافسيه بعد فوز كاسح على البنك الأهلي بنتيجة (4-0)، في مباراة تسيدها منذ البداية وحتى النهاية.