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أحمد سالم: صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي "علامة استفهام"

01:21 ص الخميس 05 يونيو 2025

أحمد رمضان بيكهام

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كتب - محمد عبدالهادي:

عبر أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، عن استغرابه من انتقال اللاعب أحمد بيكهام مدافع سيراميكا والمنضم حديثًا لصفوف الأهلي في ظل عدم انتهاء الموسم الكروي.

وأثار المتحدث الرسمي قضية انتقال اللاعب أحمد بيكهام من سيراميكا كليوباترا إلى الأهلي، رغم أن الموسم لم ينتهِ بعد، في ظل مشاركة فريقه السابق في نهائي كأس عاصمة مصر.

واعتبر سالم أن هذا الانتقال يطرح "علامة استفهام كبيرة" بشأن مدى الالتزام بتوقيتات الانتقالات الرسمية، في ظل استمرار المسابقات المحلية.

وفي ختام تصريحاته، أكد سالم أن تركيز الزمالك حاليًا منصب على الاستعداد لنهائي كأس مصر، مشيرًا إلى أن اللاعبين يعيشون حالة من الحماس والتركيز لحصد اللقب.

كما أشار إلى أن مجلس إدارة النادي قام بصرف جزء من المستحقات المالية لتحفيز الفريق قبل المواجهة المرتقبة.

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