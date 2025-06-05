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"سنواصل التصعيد".. تصريحات قوية من متحدث الزمالك حول أزمة زيزو

01:15 ص الخميس 05 يونيو 2025
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    أحمد سيد زيزو
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كتب- محمد عبدالهادي:

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، أن النادي سيواصل تحركاته القانونية في قضية اللاعب أحمد سيد "زيزو"، مؤكدًا أن رحيل أي لاعب قبل الأول من يوليو يُعد مخالفة للوائح اتحاد الكرة، خاصة أن الموسم الكروي لا يزال مستمرًا وفقًا لما تنص عليه لائحة المسابقات التي تُدرج بطولة كأس الرابطة ضمن روزنامة الموسم.

وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "ten"، أبدى سالم استغرابه من سرعة استجابة اتحاد الكرة في التعامل مع هذه القضية، في حين أن قضايا أخرى - وصفها بالأكثر حساسية - لم تحظَ بنفس الاستجابة السريعة، مما يثير تساؤلات حول آلية اتخاذ القرارات داخل الاتحاد.

وقال سالم: "الزمالك لا يبحث عن صدام أو تصفية حسابات، بل يسعى فقط إلى استرداد حقوقه ضمن الإطار القانوني واللوائح المنظمة لكرة القدم محليًا ودوليًا".

وأوضح أن النادي يعتزم التصعيد إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والمحكمة الرياضية الدولية (CAS) في حال عدم إنصافه داخليًا.

في سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة قوية مساء اليوم الخميس، وذلك عندما يلتقي مع نظيره بيراميدز في نهائي كأس مصر.

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