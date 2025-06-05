قبل نهائي الزمالك وبيراميدز.. أبطال كأس مصر آخر 25 عامًا

كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي الزمالك وبيراميدز، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

وتعد بطولة كأس مصر، واحدة من أعرق المسابقات المحلية في كرة القدم المصرية، ويحتل الزمالك وصافة الأندية المتوجة باللقب برصيد 28 لقبًا خلف الأهلي المتصدر بـ 39 لقبًا.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبطال كأس مصر في آخر 25 سنة كالتالي:

في موسم 2000: توج بهذه النسخة فريق الإسماعيلي.

في موسم 2001: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2002: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2003: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2004: توج بهذه النسخة فريق المقاولون العرب

في موسم 2005: توج بهذه النسخة فريق إنبي

في موسم 2006: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2007: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2008: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2009: توج بهذه النسخة فريق حرس الحدود

في موسم 2010: توج بهذه النسخة فريق حرس الحدود

في موسم 2011: توج بهذه النسخة فريق إنبي

في موسم 2012: تم الغائه

في موسم 2013: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2014: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2015: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2016: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2017: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2018: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2019: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2020: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2021: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2022: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2023: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2024: توج بهذه النسخة فريق بيراميدز