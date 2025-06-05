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قبل نهائي الزمالك وبيراميدز.. أبطال كأس مصر آخر 25 عامًا

12:01 ص الخميس 05 يونيو 2025
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
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    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    عبدالله السعيد من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (1)
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    مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 13 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (2)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (4)
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    حالة جدلية من مباراة الزمالك وبيراميدز (3)
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    الزمالك وبيراميدز
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    الزمالك وبيراميدز
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كتب- محمد عبدالهادي:

تتجه الأنظار مساء اليوم الخميس، نحو ستاد القاهرة الدولي، حيث يحتضن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي الزمالك وبيراميدز، والذي يجمع بينهما ضمن منافسات نهائي كأس مصر.

وتعد بطولة كأس مصر، واحدة من أعرق المسابقات المحلية في كرة القدم المصرية، ويحتل الزمالك وصافة الأندية المتوجة باللقب برصيد 28 لقبًا خلف الأهلي المتصدر بـ 39 لقبًا.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية، أبطال كأس مصر في آخر 25 سنة كالتالي:

في موسم 2000: توج بهذه النسخة فريق الإسماعيلي.

في موسم 2001: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2002: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2003: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2004: توج بهذه النسخة فريق المقاولون العرب

في موسم 2005: توج بهذه النسخة فريق إنبي

في موسم 2006: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2007: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2008: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2009: توج بهذه النسخة فريق حرس الحدود

في موسم 2010: توج بهذه النسخة فريق حرس الحدود

في موسم 2011: توج بهذه النسخة فريق إنبي

في موسم 2012: تم الغائه

في موسم 2013: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2014: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2015: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2016: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2017: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2018: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2019: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2020: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2021: توج بهذه النسخة فريق الزمالك

في موسم 2022: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2023: توج بهذه النسخة فريق الأهلي

في موسم 2024: توج بهذه النسخة فريق بيراميدز

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الزمالك وبيراميدز الزمالك بيراميدز نهائي كأس مصر
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