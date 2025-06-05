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مفاجأة غير متوقعة.. هل طلب زيزو المشاركة في نهائي الكأس؟

09:00 ص الخميس 05 يونيو 2025
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يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بيراميدز، اليوم في نهائي بطولة كأس مصر.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة والنصف اليوم الخميس، في نهائي كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي.

وترددت خلال الساعات الماضية، العديد من الأقاويل، حول رغبة أحمد سيد زيزو، في التواجد مع الفريق الأبيض، خلال مباراة اليوم، من أجل وداع الجماهير البيضاء في المباراة الأخيرة.

وأخطر اتحاد الكرة نادي الزمالك رسميًا بأن نهاية عقد أحمد سيد "زيزو" لاعب الفريق الأبيض سيكون اليوم الخميس عقب نهائي كأس مصر.

هل طلب زيزو المشاركة في نهائي الكأس؟

ووفقا لمصدر مطلع في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أكد أن الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة أيمن الرمادي، رفض انضمام اللاعب أحمد سيد زيزو، لمعسكر الفريق حاليا، استعدادا لنهائي كأس مصر بسبب عدم جاهزيته، وابتعاده عن الملاعب في الفترة الماضية.

وأكمل المصدر، أن زيزو، لم يبدي أي رد فعل، بخصوص التواجد في المباراة النهائية، كما تردد بل أنه يخشى هذا الأمر، لعدم الاصطدام مع الجماهير البيضاء، التي ستملأ المدرجات، نظرا لما بدر منه في الفترة الماضية، واقترابه بشدة من الانضمام للنادي الأهلي.

واختتم المصدر أن مجلس الإدارة، هو الآخر رفض تواجد اللاعب في مباراة اليوم، لعدم الدخول في أزمات، خاصة وأنه خرج من حسابات الجهاز الفني منذ فترة طويلة، وهناك شكاوي تم تقديمها ضده حاليا.

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