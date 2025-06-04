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"تونسي".. أون سبورت تعلن معلق مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي الكأس

11:47 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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    رؤوف خليف
  • عرض 11 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 11 صورة
    أحمد حمدي من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 11 صورة
    أحمد فتوح من مباراة الزمالك وبيراميدز
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وبيراميدز
  • عرض 11 صورة
    الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري (15)_15
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    الزمالك وبيراميدز بالسوبر المصري (12)_12
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    كأس مصر
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كتب - يوسف محمد:

كشفت قناة أون سبورت، عن معلق مباراة نهائي كأس مصر بين فريقي الزمالك وبيراميدز، المقرر إقامته غدا الخميس، على ستاد "القاهرة الدولي".

وأعلنت قناة "أون سبورت"، تعيين المعلق التونسي رؤوف خليف، للتعليق على مباراة نهائي الكأس، المقرر إقامتها غدا الخميس، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وكان نادي الزمالك تمكن من الوصول إلى نهائي بطولة كأس مصر، بعد الفوز على حساب نظيره سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد.

وعلى الجانب الآخر، تمكن فريق بيراميدز من الصعود إلى الدور ذاته، عقب الفوز على البنك الأهلي في نصف النهائي، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل.

ويدخل نادي بيراميدز اللقاء، طامحا في حصد لقبه الثاني على التوالي لبطولة كأس مصر، بعدما حقق اللقب في النسخة الماضية، عقب الفوز على زد في النهائي بهدف دون مقابل.

ويسعى بيراميدز أيضًا، إلى حصد لقبه الثاني في أقل من أسبوع، بعدما حقق لقب دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد الماضي، عقب الفوز على حساب صن داونز الجنوب أفريقي، في نهائي البطولة.

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