كتب - يوسف محمد:

كشف خبير اللوائح عامر العمايرة الموقف القانوني لعقد أحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك، الموعد الرسمي لنهاية تعاقد اللاعب مع الفارس الأبيض، مشيرا إلى موعد نهاية البطولات المحلية في مصر.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "يحق للنادي الأهلي الإعلان عن ضم زيزو بشكل رسمي عقب نهائي الكأس غدا الخميس، لن يتعرض الأهلي واللاعب لأي عقوبات كما يقال".

وأضاف: "لوائح القيد مختص بها شئون اللاعبين، لوائح أوضاع اللاعبين في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، محددة فترة المنافسة والموسم ينتهي بانتهاء آخر مباراة في الدوري أو الكأس، التي تعتبر مباراة الكأس في هذه الحالة".

وتابع: "ما يقال بأن نهاية الموسم سوف تكون بنهاية مباريات كأس الرابطة (كأس عاصمة مصر)، أمر ليس له أي أساس من الصحة وهو ما ذكره الاتحاد في خطابه لنادي الزمالك اليوم".

واختتم العمايرة تصريحاته: "في حال إعلان الأهلي عن الصفقة عقب نهاية مباراة الكأس، لن يكون هناك أي مخالفة قانونية طبقا للوائح الاتحاد المصري ولجنة شئون اللاعبين".

وكان نادي الزمالك، أعلن في وقت سابق أنه لا يحق للاعب الفريق أحمد سيد زيزو الذي ينتهي تعاقده مع نهاية الموسم الحالي 2024-2025، الانضمام إلى أي فريق سوى عقب نهاية آخر مباراة بالموسم بشكل رسمي، الذي من المقرر أن تكون يوم 12 يونيو الجاري في نهائي كأس الرابطة.

وكان مصدر كشف في تصريحات خاصة لمصراوي في وقت سابق، أن صاحب ال 25 عاما أنهى اتفاقه مع النادي الأهلي، للانتقال إليه عقب نهاية الموسم، بعقد لمدة 4 سنوات.

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