كتب - نهى خورشيد

وجه نادي الزمالك رسالة إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، عقب الخطاب الرسمي الذي تلقاه اليوم الأربعاء، بشأن موقف اللاعب أحمد سيد "زيزو".

وأكد الزمالك في خطابه اليوم رفضه القاطع لقرار اتحاد الكرة إذ وصفه بـ "القرار الخاطئ”، ومحملاً الجبلاية المسؤولية الكاملة عن مخالفة لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا، وفقا للبيان.

وأشار الزمالك في خطابه أن عقد زيزو لا يزال سارياً حتى 1 يوليو 2025، وهو تاريخ سداد آخر قسط مالي ضمن بنود العقد، ما يعني "بحسب تفسير النادي" أن اللاعب لا يحق له الانتقال لأي نادٍ آخر قبل هذا الموعد، حتى وإن فُتح باب القيد لأي نادٍ آخر بشكل استثنائي.

وشدد النادي على أن موعد نهاية الموسم الرياضي وفقاً للفيفا هو 30 يونيو 2025، وهو التاريخ الذي يلتزم به الاتحاد الدولي ولا يجوز تجاوزه.

ورفض الزمالك ما ورد في خطاب اتحاد الكرة بشأن تحديد نهاية الموسم بناءً على آخر مباراة ينظمها الاتحاد فقط، معتبرًا ذلك تفسيراً خاطئاً ومخالفاً للائحة المسابقات، التي تنص على أن نهاية الموسم تكون مع ختام آخر مباراة تنظمها رابطة الأندية، سواء في كأس الرابطة أو دوري Nile للمحترفين.

وأوضح النادي أن هذا الخطأ قد يترتب عليه أضرار قانونية ومالية، وأن اتحاد الكرة سيتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تبعات أو خسائر قد تلحق بالقلعة البيضاء نتيجة هذه المخالفات.