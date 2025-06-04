كتب - نهى خورشيد

خفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) مرة أخري أسعار تذاكر مباراة افتتاح كأس العالم للأندية 2025، في ظل مخاوف متزايدة من ظهور المدرجات شبه خالية في ملعب "هارد روك" بميامي جاردنز، خلال اللقاء المرتقب بين إنتر ميامي الأمريكي والأهلي المصري في 15يونيو.

وبحسب ما نقلته صحيفة ذا أثليتيك عن مصادر مطلعة "رفضت الكشف عن هويتها" فإن الآلاف من المقاعد لا تزال غير مباعة، رغم قرب انطلاق البطولة.

وتبلغ سعة ملعب "هارد روك" نحو 65,326 مقعدًا، وذكرت المصادر أن التذاكر المباعة لم تتجاوز 20 ألفاً حتى وقت قريب، إلا أن فيفا نفى ذلك مؤكدًا أن الرقم "أعلى بكثير"، دون الإفصاح عن عدد دقيق، ويعتمد الفيفا على نظام تسعير ديناميكي، إذ تتغير الأسعار وفقًا لحجم الطلب، وقد شهدت أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية انخفاضاً حاداً.

فيما أشار موقع "Ticketmaster" أن أسعار التذاكر تراجعت مساء الثلاثاء إلى 55 دولاراً فقط بعدما كانت تُباع مقابل 230 دولارًا في يناير و349 دولاراً عقب سحب القرعة في ديسمبر، إذ يأمل الاتحاد الدولي أن يؤدي هذا الانخفاض مع الحملات الترويجية المكثفة، إلى تعزيز الإقبال الجماهيري.

من جهة أخرى، أبقى فيفا على السعر الأعلي في المباريات المقبلة من دور المجموعات، في ظل توقعات بارتفاع التفاعل الجماهيري تدريجياً، فعلى سبيل المثال، تبدأ تذاكر مباراة إنتر ميامي ضد بالميراس من 113 دولارًا، وضد بورتو في أتلانتا من 58 دولارًا.

ولا تزال مباريات ريال مدريد هي الأعلى مبيعًا حتى الآن، حيث لا تقل أسعار تذاكرها عن 132 دولارًا، وتصل إلى 310 دولارات في بعض المباريات.

في المقابل، تراجعت أسعار مباريات أخرى بشكل لافت، إذ تُباع تذاكر مباراة ريفر بليت ضد اوراوا الياباني مقابل 24 دولارًا فقط، بينما تُتاح مباريات كبرى مثل باريس سان جيرمان أمام بوتافوجو في ملعب روز بول مقابل 33 دولارًا، وسط قلق من ضعف الحضور في عدد من المواجهات الأخرى.

وعلى الرغم من ذلك، أبدى رئيس فيفا جياني إنفانتينو، في تصريحات سابقة خلال أبريل، ثقته الكاملة في نجاح البطولة، مؤكدًا أنه "غير قلق إطلاقًا بشأن مبيعات التذاكر".