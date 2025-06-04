كتب - يوسف محمد:

أعرب محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة عقب العودة إلى النادي الأهلي، بعد رحلة احتراف طويلة في الدوريات الأوروبية.

وقال تريزيجيه، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الأهلي: "سعيد بعودتي إلى النادي الأهلي، خاصة وأنه الفريق الذي بدأت معاه مشواري ورحلتي في كرة القدم، أتمنى أن أقدم إضافة كبيرة إلى الفريق، كما يتمنى الجمهور".

وأضاف: "لم أكن أخطط لموعد عودتي إلى النادي الأهلي، لكنني كنت أرغب في العودة إلى الفريق في أفضل مستوياتي، لمساعدة النادي على تحقيق العديد من الأرقام والألقاب".

وتابع: "كنت أحرص على متابعة مباريات الأهلي بشكل مستمر، خلال فترة احترافي في أوروبا، لكوني مشجع للفريق قبل أن أكون لاعب ضمن صفوفه".

وعن ترتيبه ضمن قادة الفريق، قال: "شرف كبير لأي لاعب أن يكون ضمن قادة الفريق، جميع اللاعبين داخل الفريق لديهم خبرات كبيرة، تجعلهم يسيرون بشكل جيد على السيستم الخاص بالفريق، هو ما يسهل الأمور على قائد الفريق".

واختتم تريزيجيه تصريحاته: "استفدت بشكل كبير من الأسماء القوية والكبيرة، التي لعبت بجوارها داخل النادي الأهلي لمدة ثلاثة سنوات، عند تصعيدي إلى الفريق في البداية بعمر ال 17 عاما".

وكان النادي الأهلي، أعلن منذ أيام قليلة عودة محمود حسن تريزيجيه إلى صفوف الفريق مرة آخرى، بعد رحلة احتراف استمرت إلى ما يقرب من 10 سنوات في الملاعب الأوروبية والعربية.

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