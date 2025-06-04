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"جاهز للتحدي".. الشحات يوجه رسالة قبل مونديال الأندية

08:49 م الأربعاء 04 يونيو 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 5 صورة
    حسين الشحات
  • عرض 5 صورة
    احتفال حسين الشحات
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كتب - نهى خورشيد

وجه حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رسالة خاصة خلال سفر بعثة الأحمر إلى أمريكا استعداداً لخوض منافسات مونديال الأندية.

وكتب الشحات عبر صورته المنشورة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"إلى أمريكا، متحمس ومستعد لهذا التحدي، يلا يا أهلي".

وكانت بعثة الأحمر غادرت قبل قليل، من مطار القاهرة متجهة إلى أمريكا، لبدء المعسكر التحضيري الخاص بمونديال الأندية، والمتضمن ة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو الجاري.

والجدير بالذكر أن الفريق الكروي بالنادي الأهلى يتواجد في المجموعة الأولي، والتى تضم كلاً من إنتر ميامي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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حسين الشحات الأهلى مونديال الأندية كأس العالم للأندية
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