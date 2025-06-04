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قفشة يتوعد ميسي بهذه الرسالة قبل صدام كأس العالم للأندية

07:52 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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    لقطات حلقة رامز عقله طار مع مجدي قفشة
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    قفشة
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    مجدي قفشة
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    قفشة في برنامج رامز عقله طار
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    برنامج رامز عقله طار محمد مجدي قفشة
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    محمد مجدي قفشة (4)
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كتب - نهى خورشيد

وجه محمد مجدي قفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تهديداً صريحاً إلى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع بينهما في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ونشر قفشة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة خلال تواجده ضمن بعثة الأهلى المتجهة إلى أمريكا مع تعليق:"جايلك يا ليو".

قفشة يتوعد ميسي بهذه الرسالة_Easy-Resize.com

وفي سياق متصل، يتواجد الأحمر في المجموعة الأولى بمونديال الأندية والتي تضم كلاً من إنتر ميامي، بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

ويواجه المارد الأحمر مواجهته الأولى أمام إنتر ميامي والمتواجد بصفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، وذلك في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة.

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محمد مجدي قفشة الأهلى ليونيل ميسي مونديال الأندية كأس العالم للأندية إنتر ميامي
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