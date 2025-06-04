كتب- محمد عبدالهادي:

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي ستنطلق في الشهر الجاري، خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو المقبل.

وكانت بعثة النادي الأهلي قد تحركت اليوم الأربعاء، من مطار القاهرة متجهة إلي أمريكا وذلك استعدادًا لمنافسات بطولة مونديال الأندية.

ونشر محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، صورة، وعلق: "من القاهرة إلى ميامي".

وأضاف الشناوي: "جاهزين نكتب فصل جديد في تاريخ نادينا".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الأولي لبطولة كأس العالم للأندية، وذلك رفقة كل من انتر ميامي الأمريكي، وبالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع فريق باتشوكا المكسيكي في لقاء ودي يوم 8 يونيو الجاري، وذلك لخوض بروفة أخيرة قبل انطلاق المونديال.