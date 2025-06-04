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الصور الأولى من وصول بعثة الأهلى مطار القاهرة استعداداً للسفر إلى أمريكا

07:38 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

وصلت قبل قليل، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي، استعدادًا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي تقام لأول مرة بمشاركة 32 فريقًا خلال الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو المقبل.

ويترأس بعثة الأهلي المهندس خالد مرتجي، أمين صندوق النادي، بعد تعذر سفر محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء بسبب ظروف صحية.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر الأحمر فور وصوله إلى أمريكا ويتضمن خوض مباراة ودية أمام باتشوكا المكسيكي يوم 8 يونيو الجاري.

ويستهل الأهلي مشواره في البطولة بمواجهة إنتر ميامي الأمريكي، ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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