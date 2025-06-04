بيراميدز يجدد تعاقده مع الكراتي.. ويصارع للحفاظ على خدمات ماييلي

كتب - مراسل مصراوي

كشف مصدر مطلع بنادي بيراميدز، عن قرارات إدارة السماوي عقب التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في تاريخ النادي، موضحاً موقفهم من الحفاظ على قوام الفريق الأساسي.

وأكد في تصريحات خاصة لـ مصراوي أن المغربي وليد الكرتي لاعب وسط الفريق، جدد بالفعل عقده مع النادي لمدة موسمين إضافيين، بعد أن كان من المقرر أن ينتهي تعاقده بنهاية الموسم الجاري.

وأضاف المصدر أن إدارة بيراميدز بدأت أيضاً فتح باب التفاوض مع الكونغولي فيستون ماييلي لتجديد عقده، والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وأشار المصدر أن ماييلي يمتلك عروضًا خارجية من أندية في الدوريين السعودي والقطري، تم تقديمها عبر وكيل أعماله، إلا أن إدارة النادي أبدت استعدادها لتلبية كافة مطالبه المالية، في إطار رغبتها في الإبقاء عليه وتجديد عقده خلال الفترة المقبلة.

وفي سياق متصل، حقق بيراميدز لقبه الأفريقي الأول بعد الفوز على نظيره الجنوب أفريقي صن داونز بهدفين لهدف إياباً، فيما انتهى لقاء الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.