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11 صورة لبعثة الأهلى قبل السفر إلى أمريكا استعداداً لمونديال الأندية

07:06 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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كتب - نهى خورشيد

نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ألبوم من الصور للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء "بالبدلة"، وذلك استعداداً قبل السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لخوض منافسات كأس العالم للأندية.

وكتب حساب الأحمر على الصور:"للعام الرابع على التوالي، نجوم النادي الأهلي يتألقون بمظهر أنيق من كونكريت Concrete، خلال رحلتهم إلى الحدث الأكبر في العالم".

ومن المقرر أن يفتتح الفريق الكروي بالقلعة الحمراء، مشواره في مونديال الأندية بمواجهة نظيره إنتر ميامي والمتواجد بصفوفه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يوم الأحد 15 يونيو المقبل، وذلك في تمام الساعة الثالثة فجراً بتوقيت القاهرة.

وفي سياق متصل، نجح الأحمر في حصد لقب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي، بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن بيراميدز.

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