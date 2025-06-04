إعلان تحريري:

امتدت الشراكة الناجحة بين شركة كونكريت للملابس والأهلي للعام الرابع على التوالي إلى الحدث الرياضي الأهم للأندية حول العالم وهو كأس العالم للأندية؛ حيث ترتدي بعثة بطل القرن زيًا رسميًا مقدمًا من الشركة العالمية التي تأسست عام 1989 لتصبح اليوم إحدى أشهر العلامات التجارية المصرية في تخصصها بما تقدمه من حرص على انتقاء أجود الخامات وأفضل التصميمات.

مشاركة الأهلي في البطولة الاستثنائية التي تقام للمرة الأولى كان لابد لها أن تحظى بمظهر استثنائي وهو ما حرصت عليه الشركة العالمية الرائدة في تزويد المنتخبات والأندية المصرية بالملابس الرسمية في المحافل الدولية في إطار سعي بطل مصر للظهور باطلالة فريدة من "كونكريت" تمزج بين الطابع الرسمي والعصري في آن واحد.

وعملت كونكريت على تصميم مظهر مصري عصري أنيق يضاهي ما تقدمه بيوت الأزياء العالمية بهدف تقديم ممثل مصر بمظهر أنيق وعصري وبروح مصرية واضحة حيث جاء زى البعثة من مجموعة الطراز الإيطالي وصممت البدلة خصيصا لتواكب أحدث صيحات الموضة باستخدام أسلوب "المونوكروماتيك" وهو استعمال لون واحد او درجاته في الملبس من الرأس إلى القدمين مع تزيين الزي بالأزرار الذهبية المحفور عليها شعار الأهلي لتزيد المظهر الخارجي أناقة.

وراعت كونكريت الجانب العملي فقد تم تصنيع البدلة من قماش فاخر مناسب للارتداء لساعات طويلة وكذلك مرن لضمان راحة مرتديها ليناسب الحدث وحالة الطقس في الولايات المتحدة الأمريكية، ولم تغفل بالطبع عن الترويج للهوية المصرية لتفوق أزيائنا المصنوعة من القطن المصري العضوي الفاخر فطالما احتفى المصريون بزراعة القطن وتغنوا بمواسم حصاده، وأطلقوا عليه اسم "الذهب الأبيض" في وصف يوضح قيمته عندهم، حيث كان المحصول الأساسي في معظم أنحاء مصر شمالا وجنوبا خلال العصر الذهبي للقطن الذي بدأ زراعته فى أوائل القرن الثامن عشر، والمشهور عالميًا بجودته .

وخضعت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى جلسة تصوير عالمية بالزي الرسمي المقدم من "كونكريت" قبل سفرها إلى أمريكا اليوم الأربعاء.ِ





