المغربي عادل رمزي مرشح لتدريب الزمالك خلفًا للرمادي

كتب- محمد عبدالهادي:

شهدت الساعات الماضية، أنباء قوية عن ارتباط اسم المدرب المغربي عادل رمزي بتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، خلفًا للمدرب المحلي أيمن الرمادي.

وكشفت إذاعة "راديو مارس" المغربية، أن المدرب عادل رمزي تلقي اتصالات من جانب الزمالك لتولي مهمة تدريب الفريق بالموسم الجديد.

وأكدت الاذاعة أن مجلس إدارة الزمالك أشاد بالسيرة الذاتية التي يمتلكها عادل رمزي خلال تجاربه مع فرق الشباب في نادي بي إس في آيندهوفن الهولندي، أو الوداد المغربي.

كما أوضح موقع Le360 Sport المغربي، أن المدرب عادل رمزي تلقي اتصالا مباشرًا من مسؤولي الزمالك لتدريب الفريق، خلال الموسم الكروي المقبل.

وأشار الموقع أن المدرب المغربي ينتظر موافقة الاتحاد الهولندي، من أجل مناقشة عرض تدريب الزمالك بشكل رسمي.