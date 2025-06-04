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قرار عاجل من الزمالك بفسخ عقده لاعبه مقابل 20 ألف دولار

03:40 م الأربعاء 04 يونيو 2025
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    سيداي نداي يصل إلى ليبيا
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    استقبال سيدي نداي في ليبيا_1
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    سيدي نداي
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    السنغالي سيدي مطر نداي
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كتب- محمد خيري:

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل رسمي فسخ عقد لاعبه الإيفواري سيدي نداي، فور انتهاء الموسم.

ووفقا لمصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أكد أن نادي الزمالك فسخ عقد سيدي نداي بشكل رسمي، بعد سداد مبلغ 20 ألف دولار مستحقاته المتأخرة، وتم منحه الاستغناء.

وأضاف المصدر، أن اللاعب لم يقدم المستوى المطلوب، وقرار الاستغناء عنه جاء من أجل الاستفادة من مكانه، خاصة وأنه مقيد أجنبي تحت السن.

جدير بالذكر أن نادي الزمالك تعاقد مع سيدي نداي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، ولم يشارك سوى دقائق معدودة، ولم يحرز ولا هدف ومساهمة أيضا.

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