زيزو ليس الوحيد.. 4 لاعبين يرحلون عن الزمالك غدا

كتبت-هند عواد:

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا إلى نادي الزمالك، يبلغه فيه بأن موسم 2024-2025، ينتهي غدا الخميس 5 يونيو الحالي.

وكان الزمالك خطاب اتحاد الكرة، بشأن موعد رحيل أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم، مشيرا إلى أن الموسم ينتهي يوم 12 يونيو الحالي، بمباراة نهائي كأس عاصمة مصر.

وكشف مصدر لمصراوي، رد اتحاد الكرة على الزمالك، وقال: "الاتحاد أرسل خطابات رسمية لجميع الأندية يؤكد فيها أن نهاية الموسم المحلي ستكون في 5 يونيو، وبعد هذا التاريخ يحق لأي لاعب انتهى تعاقده الانتقال إلى نادٍ آخر بشكل قانوني."

وهكذا يحق للأهلي إعلان التعاقد مع زيزو لاعب الزمالك، غدا الخميس، بعد نهاية مباراة نهائي كأس مصر بين الأبيض وبيراميدز، ومعها انتهاء عقد اللاعب مع الأبيض.

إلا أنه ليس زيزو فقط الذي يرحل عن الزمالك غدا، بعد نهاية عقده مع الفريق، ويوجد 4 لاعبين بينهم الأول، يرحلون عن صفوف الفريق، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".

حمزة المثلوثي

ينتهي عقد التونسي حمزة المثلوثي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، غدا الخميس 5 يونيو، ويغيب اللاعب عن صفوف الفريق منذ بداية العام الحالي 2025، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

عبدالله السعيد

لم يعلن الزمالك حل أزمة عبدالله السعيد لاعب الفريق الأول، بعد تعطل المفاوضات معه لتجديد تعاقده خلال الأيام الماضية، وهكذا يرحل السعيد عن الزمالك غدا بنهاية عقده.

محمد حمدي

تنتهي إعارة محمد حمدي مع الزمالك، غدا الخميس بنهاية الموسم الحالي، ويعود اللاعب إلى إنبي بعد عدم تفعيل الأبيض بند شراءه.

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