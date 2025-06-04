اتحاد الكرة يخطر الزمالك بموعد انتهاء الموسم.. وهذا موقف زيزو

كتب- مصراوي

أرسل الاتحاد المصري لكرة القدم، خطابا رسميا لنادي الزمالك يخطره فيه بموعد نهاية الدوري بشكل رسمي.

ووفقا لمصدر مطلع، في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أكد أن اتحاد الكرة أخطر نادي الزمالك بانتهاء الموسم بشكل رسمي غدا 5 يونيو بنهاية كأس مصر، ويحق لأي لاعب، الذي ينتهي عقده الانتقال لناد آخر.

ووفقا لخطاب اتحاد الكرة لنادي الزمالك، يصبح أخر مباراة لأحمد سيد زيزو مع نادي الزمالك بشكل رسمي، غدا الخميس، ويرحل بعدها مباشرة، في ظل انتهاء عقده.

و رد اتحاد الكرة على الخطاب الذي أرسله نادي الزمالك وطلب بنهاية الموسم يوم 12 يونيو مع كأس الرابطة قائلا :"البطولة غير رسمية وغير مدرجة ضمن بطولات الاتحاد طبقا للمادة 79 بلائحة النظام الأساسي".

جدير بالذكر، أن نادي الزمالك أرسل خطابا رسميا أمس إلى اتحاد الكرة، يخطره فيه، بانتهاء عقد زيزو مع النادي بنهاية كأس الرابطة المقرر له يوم 12 يونيو الحالي.