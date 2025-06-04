نجم الزمالك السابق يحذر من خماسي بيراميدز قبل نهائي الكأس

كتب- محمد خيري:

قال أحمد صالح، نجم نادي الزمالك السابق، إن الفريق يجب أن يبدأ مباراة بيراميدز المقبلة، في نهائي الكأس، بأسلوب هجومي من وسط الملعب ، من أجل فرض السيطرة وخلق المساحات في دفاع بيراميدز.

وتنطلق مباراة الزمالك وبيراميدز، في الثامنة والنصف غدا الخميس، في نهائي كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي، بحضور 30 ألف مشجع بالمناصفة بين الفريقين.

وأشار "صالح" في تصريحات عبر برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك إلى وجود جبهات هجومية قوية داخل صفوف بيراميدز، مثل أحمد عاطق قطة ومحمد الشيبي، ووليد الكرتي، ومصطفى فتحي، وإبراهيم عادل، مؤكدًا على ضرورة إغلاق هذه المفاتيح مبكرًا للحد من خطورة المنافس.

وأضاف: "بيراميدز يتميّز بشكل واضح في الكرات العرضية، ويجب على لاعبي الزمالك التركيز الكامل لإيقاف هذه الكرات، سواء من الأطراف أو الكرات الثابتة".

ونوّه صالح إلى أهمية الحفاظ على مجهود عبدالله السعيد طوال شوطي المباراة، قائلًا: "يجب إدارة طاقته البدنية بذكاء، لضمان استمراره بنفس المستوى خلال التسعين دقيقة".

واختتم أحمد صالح تصريحاته قائلاً: "أتمنى أن يحصل ناصر ماهر على فرصة المشاركة ضمن التشكيل الأساسي، لما يملكه من إمكانيات فنية قد تصنع الفارق في المباراة".