الرعب في نفوس المنافسين.. السر وراء "هانيبال" في تقديم صفقة بن رمضان

كتبت-هند عواد:

أعلن النادي الأهلي التعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لاعب فرينكفاروزي المجري، لتدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية.

وبعنوان "بن رمضان على الأبواب"، نشرت صفحة الأهلي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو تقديم بن رمضان، الذي ظهر مرتديا زيا عسكريا، يدخل إلى قلعة وسط هتافات من سكانها.

واستوحى الأهلي مقطع فيديو تقديم صفقة محمد علي بن رمضان، من الأسطورة "هانيبال"، وهو اسم يطلق على شخصيات بارزة منها "هانيبال القرطاجي"، وهو أسطورة تونسية، كان يثير الرعب في نفوس كل منافسيه، وعندما يدخل مدينة، يقول سكانها الجملة الأشهر: "هانيبال على الأبواب".

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