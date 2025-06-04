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الرمادي يضع اللمسات النهائية لخطة الزمالك لمواجهة بيراميدز

12:49 م الأربعاء 04 يونيو 2025

نادي الزمالك

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كتب- محمد خيري:
تقرر أن يختتم الفريق الأول لنادي الزمالك، تدريباته اليوم الأربعاء على ملعب استاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة بيراميدز، في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع نظيره بيراميدز، في الثامنة والنصف غدا الخميس، في نهائي كأس مصر، على استاد القاهرة الدولي.

ودخل الفريق الأبيض في معسكرا مغلقا أمس الثلاثاء، حتى موعد المباراة، في ظل رغبة الجهاز الفني للفريق الأبيض، بقيادة أيمن الرمادي، في زيادة التركيز لدى اللاعبين.

وسوف يضع الرمادي، اللمسات النهائية على خطة الفريق الأبيض، المناسبة لمواجهة بيراميدز، خلال المران الختامي اليوم.

ويعمل أيمن الرمادي على تجهيز القوة الضاربة للفريق، في ظل تواجد جميع اللاعبين في المعسكر، دون إصابات تذكر سوى الثنائي أحمد الجفالي ومحمود جهاد، بجانب عدم جاهزية محمود جهاد.

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