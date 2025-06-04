"مر عليها 228يوم".. هل يفك الزمالك عقدته أمام بيراميدز في نهائي الكأس؟

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره بيراميدز عند الثامنة والنصف مساء يوم غد الخميس في نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس مصر.

الزمالك كان قد حصد بطاقة التأهل إلى النهائي بعدما فاز بهدفين مقابل هدف على نظيره سيراميكا كليوباترا فيما تأهل بيراميدز إلى الدور ذاته بعدما فاز برباعية نظيفة على نظيره البنك الأهلي.

لاعبو الزمالك يسعون خلال اللقاء لحفظ ماء وجههم بختام الموسم ببطولة بعدما خسروا البطولات التي شاركوا بها: السوبر، الدوري، الكونفدرالية، كأس الرابطة ولكن المهم ستكون صعبة أمام بيراميدز المنتشي لاعبوه بتحقيق اللقب الأول من دوري أبطال أفريقيا بعدما فازوا على نظيرهم صن داونز بنتيجة (3 ــ 2) إجمالي مباراتي الذهاب والإياب.

ولا تعد مباراة الغد هي الأول بين الفريقين بل ستكون رقم (23) إذ سبق والتقى الفريقان بـ (22) مباراة بالمسمى الجديد والقديم لبيراميدز ؛ إذ حسم لاعبو الزمالك الفوز بـ (12) مباراة مقابل (4) هزائم فيما سيطر التعادل على نتيجة (6) مباريات.

وكان التفوق في البداية لصالح لاعبي الزمالك إذ أن أول فوز حققه لاعبو بيراميدز في مواجهتهما كان يوم 23 أبريل 2019 ضمن منافسات بطولة الدوري ولكن بعد ذلك مال التفوق لبيراميدز الذي حسم آخر مباراتين لصالحه بالفوز.

آخر فوز للزمالك على بيراميدز كان يوم 20 أكتوبر 2024 بركلات الترجيح بنتيجة 6-5 نصف نهائي كأس السوبر المصري 2024-25 أي قبل 228 يوم.. فهل يفك لاعبو القلعة البيضاء عقدة غياب الفوز أمام بيراميدز وحسم لقب الكأس؟