كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية لنادي الزمالك، بسبب مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن موعد رحيل لاعبه أحمد سيد زيزو.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي "مع شوبير": "الزمالك بعت خطاب رسمي امبارح لاتحاد الكرة يقولهم أن عقد زيزو ينتهي 12 يونيو مع نهاية كأس العاصمة وميحقش ليه يتقيد في أي فريق قبلها".

وأضاف: "الغريبة إن مسؤولي الزمالك قالوا لغاية دلوقت 3 مواعيد مختلفة لنهاية عقد زيزو، مرة قالوا 30 يونيو ومرة قالوا 1-7 وامبارح قالو 12-6".

وأكمل: "ياريت يتفقوا على ميعاد عشان الموضوع مش لطيف، وعموما سألنا في الرابطة والاتحاد قالولنا قولا واحدا الموسم ينتهي يوم 5 بنهاية كأس مصر والموضوع منتهي ومحسوم وأي نادي تاني يوم على طول يقدر يقيد أي لاعب عقده انتهى مع ناديه".

واختتم تصريحاته: "لو صحت الشائعات أن الأهلي بيفكر يتعاقد مع زيزو يحق له تماما الانضمام للأهلي يوم 6".